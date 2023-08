Movida turbolenta: scampa al pestaggio rifugiandosi in pizzeria, poi torna con un mazzo di rose

Movida ancora movimentata a Foggia. E ancora una volta, teatro dei tafferugli è stata la zona centrale della cosiddetta piazzetta, quella frequentata dai giovanissimi. Questa volta, però, il tutto si è risolto senza vittime e addirittura con un bel gesto di ringraziamento per chi si è messo a disposizione per evitare che la serata finisse con un pestaggio o, nel peggiore dei casi, nel sangue.

Lunedì sera, intorno alle 21.30, un gruppetto di adolescenti – presumibilmente 15enni – ha preso di mira un ragazzo (non si conoscono i motivi) che ha avuto la prontezza di rifugiarsi nella pizzeria 'Ciao ciao' in piazza del Lago. Cosa che non ha affatto scoraggiato il gruppetto che ha tentato di portare comunque a termine questa sorta di spedizione punitiva, accalcandosi all’ingresso del locale mentre i più impavidi sono entrati con l’intento di acciuffare la vittima.

“C’era la calca – ha raccontato a Foggia Today il marito della proprietaria del locale – e alcuni ragazzi esagitati hanno minacciato il ragazzo che si era rifugiato da noi. A fatica sono riuscito ad allontanarli e ho chiamato le forze dell’ordine. Fino a quando non sono arrivate abbiamo tenuto il ragazzo al sicuro con noi”.

Con l’intervento degli agenti, la situazione è tornata alla normalità e il malcapitato è ritornato a casa sano e salvo. E per ringraziare i proprietari della pizzeria, qualche sera dopo si è ripresentato, ma con un mazzo di rose. “Per scusarsi dell'accaduto – ci ha spiegato l’uomo – e dello spavento che aveva procurato: quando lo ha visto entrare di corsa e catapultarsi nel laboratorio, mia moglie ha pensato ad una rapina”.

Un bel gesto, che fa da contrappasso ad un copione che si ripete molto spesso e che non sempre ha un epilogo come quello di lunedì scorso: basti ricordare - giusto per ciaìtare uno dei fatti più cruenti - il pestaggio del 40enne di origini marocchine dello scorso giugno in piazza Mercato. Ma si sa, non accade solo in quella zona che resta, però, una delle più attenzionate dalle forze dell’ordine e che vedrà, a breve, implementare i sistemi di sicurezza insieme ad altri punti nevralgici della città.