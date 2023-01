Foggiani in lacrime per Rocco, morto sul lavoro a soli 47 anni: "Sei stata una grande persona"

C'è sconcerto e rabbia per la tragedia avvenuta ieri sera a Foggia, dove Rocco Romano ha perso la vita sul lavoro schiacciato da un mezzo pesante in zona Salice: aveva 47 anni. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e delle chat. Decine e decine i messaggi di cordoglio, di amici, colleghi e conoscenti della vittima. Era sposato da quasi dieci anni, lascia una figlia piccola.

Chi lo ha conosciuto, descrive la tragedia come una perdita immane, non solo per la famiglia, per la quale dedicava tanto tempo e amore. Era un grande lavoratore, esemplare. Una persona gentile, adorata e amata da tantissime persone. Le stesse che oggi lo ricordano e gli rendono omaggio per la sua generosità, educazione e passione per tutte le cose che faceva. Non gli mancava mai il sorriso sulle labbra.

Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo - classe 1976 - stava eseguendo attività di manutenzione sul mezzo, quando il cedimento di un paletto avrebbe causato lo spostamento improvviso del macchinario che ha travolto senza lasciargli scampo.

"Era un uomo che non sapeva dire no, era buono con tutti, questa notizia ci ha scioccati, mi dovevi venire a trovare ma adesso veniamo noi da te. La vita è ingiusta, ma perché sempre i buoni" (Maria).

"Era una di quelle poche persone uniche al mondo! Non passava festività che mi arriva il tuo bel messaggio .Una eleganza indescrivibile, una dolcezza , una educazione, un sentimento profondo. Quando sentivo la tua voce mi riempiva il cuore di gioia. Mi dicevo, cavolo esistono ancora le belle persone. Avverto un forte dolore nel scrivere questo messaggio" (Lino).

"Eri una persona unica amico mio" (Alessandro)

"Ricordo quando lavoravi al bar H24, ci hai servito di colazioni, un ragazzo squisito" (Antonio)

"Ricordo quando mi parlavi della nostra passione per i profumi" (Paolo)

"Ti porteremo sempre nei nostri cuori collega, oggi ci ha spiazzati tutti. Eri sempre preciso nel tuo lavoro, mai avremmo immaginato questa tragedia, mai avremmo immaginato di assistere ad una scena terribile" (Alessandro e Dalila)

"Conoscevo personalmente Rocco, così come conosco la sua famiglia, la moglie. La nostra conoscenza risale ad una trentina di anni fa. L'ho seguito nelle sue varie attività lavorative, perchè mai è stato con le mani in mano: dall'attività di meccanico, al seguito del padre, al bar-tavola calda al Villaggio Artigiani, ai distributori di carburante, fino a questo nuovo lavoro, del quale si diceva entusiasta e che lo motivava, come tutto ciò che ha fatto nella sua vita. Avvertiva tutte le responsabilità di avere moglie e prole a carico, ai quali dedicava ogni suo pensiero. Persona solare ed allegra, con il capello un pò americaneggiante, stile anni 70" (Mario).

"Ho avuto il piacere di conoscerti, seppur per poco tempo la fortuna ha voluto che potessi imparare due cose lavorando assieme a te. La prima è che ti avrei trovato tutte le sante mattine già con i ferri in mano ancor prima di prendere il caffè e la seconda che il tuo buongiorno, con tanto di sorriso avrebbe fatto iniziare la giornata. Ti ricorderò sempre come quella persona che arriva in cantiere con il sorriso, che non riusciva a dire mai di no a nessuno, che si spaccava in quattro pur di accontentare tutti. Sei stata una grande persona, la migliore. Rimarrai nei cuori di tutti" (Nicola).