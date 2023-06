Commerciante morto a 48 anni. I colleghi ambulanti: "Era un lavoratore instancabile"

Gli ambulanti di Cerignola e della provincia di Foggia piangono la morte di Riccardo Taglia, collega 48enne e rivenditore di materassi, morto bruscamente nella giornata di ieri. "Una drammatica notizia".

Incredulità e cordoglio sono stati espressi dal presidente G.o.i.a.-Fenapi, Rosario Ricciotti: "Siamo increduli e non riusciamo a renderci conto di quanto è accaduto. Riccardo era una persona brillante, sempre disponibile, un lavoratore instancabile, un fratello, quasi un figlio per me. A nome mio personale, di tutti i soci e di tutti i colleghi ambulanti, esprimiamo la vicinanza alla famiglia ed ai figli. Non ti dimenticheremo mai, sei stato un esempio di vita e di grande lavoratore".