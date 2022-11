Morto De Girolamo, il medico del pronto soccorso di San Severo era sull'elicottero precipitato: "Siamo sotto choc"

San Severo è sotto choc per la notizia della morte di Maurizio De Girolamo, professionista stimato e benvoluto del 118 che questa mattina ha trovato la morte mentre a bordo di un elicottero, al termine del turno di lavoro, rientrava a casa. La sua esistenza si è spenta nello schianto del mezzo di Alidaunia all'altezza di Castelpagano, in agro di Apricena.

Insieme a lui sono morte altre sei persone, tra cui Luigi Ippolito e Andrea Nardelli di Foggia. De Girolamo, stando a quanto ha riferito il sindaco delle Tremiti, Giuseppe Calabrese, aveva scelto di tornare sulla terraferma in elicottero e non con il traghetto per via delle avverse condizioni del mare.

Maurizio De Girolamo aveva 64 anni e prestava servizio, oltre che alla Postazione 118 delle Tremiti, anche al Pronto Soccorso di San Severo. L’azienda lo ricorda come un medico di esperienza e grande animo, sempre disponibile con pazienti e colleghi, pronto e attento. Un professionista e una persona perbene. Non si è fatto attendere il ricordo del commissario straordinario della Asl Foggia Antonio Nigri: “Oggi ci scuote il dolore per una tragedia che ha colpito la nostra terra, la nostra Azienda, noi tutti. Non conoscevo personalmente Maurizio, ma solo attraverso le parole dei suoi colleghi che lo descrivono come una colonna del servizio di Emergenza Urgenza della Asl Foggia. Questa tragedia colpisce tutti noi e ci lascia storditi. A Maurizio va il nostro grazie per il lavoro che ha prestato, forte di una esperienza maturata in tanti anni di servizio e carico di quella passione che il mestiere di medico richiede. Anni di dedizione al camice, in un settore particolarmente di frontiera come quello dell’emergenza urgenza, senza mai lamentarsi, in prima linea per garantire il diritto alla salute a persone in uno stato di particolare bisogno, che necessitano di interventi tempestivi. E Maurizio lo è sempre stato: tempestivo, diligente, disponibile, paziente con i pazienti. Siamo vicini ai suoi figli, Carlo, Nicolò e Lucia e a tutta la sua famiglia. Maurizio lascia un vuoto incolmabile tra i suoi colleghi e nell’intera comunità di San Severo. Rimane, per noi e per le future generazioni di medici, un esempio da ricordare e da seguire”.

"Ciao dottore, mi mancherai tanto " scrive Maria . "Caro Maurizio de Girolamo è assurdo quello che ti è capitato, non ci posso credere. Voglio ricordarti così, allegro mentre festeggiavamo il nostro compleanno a mezzanotte a cavallo tra il mio ed il tuo. In uno di quei turni di notte che tanto ci univano. È stato un piacere conoscerti. Riposa in pace" i l ricordo, straziante, di Vittoria su Facebook

"La nostra città piange Maurizio De Girolamo, noto medico del 118 di San Severo in servizio a Tremiti. Stimato da tutta la comunità sanseverese e non solo è deceduto nella terribile tragedia di questa mattina dove hanno perso la vita 7 persone tra cui due bambini. In questo momento già triste ci sentiamo di esprimere le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alla sua famiglia" il messaggio di cordoglio del gruppo Fb 'San Severo Siamo Noi'.

"C'era anche il mio amico dott. Maurizio De Girolamo, medico del 118, che tornava a casa dopo il turno notturno. Tra le altre cose il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di San Severo perde uno dei suoi migliori animatori!" il commento di Dino Marino.

"Martedì hai detto ci vediamo settimana prossima e invece No te ne sei andato. Non ci credo e non voglio crederci ancora. Ti porterò per sempre nel mio cuore. Buon Viaggio Grande Dott" il ricordo di Feliciana

Così Floriana: "Ciao doc, avevi deciso di tornare a casa non per mare ma volando. Continua a volare verso un mondo sicuramente migliore di questo"