Tragedia in via Tugini: morto per un malore noto e stimato videomaker, si è sentito male mentre era in macchina

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi 19 febbraio in via Tugini, nei pressi di piazza Italia a Foggia. Antonio L'Erario, noto e stimato videomaker di matrimoni e service video, è deceduto per un malore, probabilmente un attacco cardiaco.

Il professionista si è sentito male mentre era a bordo della propria auto.

Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118.