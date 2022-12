Addio ad Alessio Viola, il giornalista e scrittore foggiano della 'Taverna del Maltese' di Bari

“La scomparsa di Alessio Viola mi addolora molto. Scrittore e giornalista appassionato e leale, Alessio ha sempre cercato di utilizzare la scrittura come grimaldello dei tempi, sempre capace di ascoltare, di scardinare, di denunciare e al contempo di costruire. Mi unisco al dolore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Alla famiglia, ai colleghi, ai suoi cari, giunga il mio sincero cordoglio unito a quello dell’intera comunità pugliese”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L'ultimo post pubblicato su facebook è datato 17 dicembre: i versi del poeta russo Esenin accompagnavano una dolce dedica a Siniša Mihajlovi?. Alessio Viola, scrittore, giornalista e fondatore dello storico locale barese 'La Taverna del Maltese', è scomparso all'età di 70 anni. Nato a Troia, nel Foggiano, si era laureato in Filosofia. Dopo le esperienze lavorative in fabbrica e nel sindacato, aveva fondato, con Antonino Di Stefano, il pub 'La Taverna del Maltese': il locale divenne il punto d'incontro degli intellettuali baresi. Viola aveva intrapreso anche la carriera giornalistica, collaborando con i quotidiani 'La Repubblica' e 'Corriere del Mezzogiorno'. L'attività che più l'appassionava era però la scrittura di saggi e racconti.

A dedicare un pensiero ad Alessio Viola anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Non siamo mai stati compagni politici, anzi: ci siamo scontrati spesso, sulle pagine dei giornali e faccia a faccia - scrive nel suo messaggio sui social - Non mi hai mai risparmiato critiche, a cui ho sempre voluto rispondere, perché la tua opinione non è mai stata fine a se stessa o autoriferita. Abbiamo discusso della città, della politica, della nostra idea di governo. Ci siamo incontrati diverse volte negli ultimi anni. Ci siamo anche abbracciati, perché ci volevamo bene. Ingenuamente ho pensato la malattia ti avrebbe reso più indulgente nei nostri confronti ma niente da fare, severo fino alla fine! Meglio cosi, perché oggi posso dire che a Bari mancherà una voce critica, acuta e ironica, capace di cogliere le ombre più oscure di questa città, anche quelle che a volte si celano dietro il potere. A Bari mancherà la tua intelligenza, Alessio. E a me mancheranno le tue critiche da uomo libero".