Addio ad Aldo Cervini, indimenticato economo comunale: "Amava il suo lavoro e la macchina amministrativa"

È venuto a mancare nelle scorse ore in Umbria Aldo Cervini, per alcuni decenni apprezzato e stimato dipendente del Comune di San Severo, dove negli ultimi anni aveva lavorato nell’Ufficio Economato, in qualità di economo municipale. L’Ufficio di Ragioneria, in quell’epoca, era ancora ubicato nei locali a piano terra di Palazzo Celestini, in piazza Municipio.

“Aldo Cervini lascia un ricordo profondo ed indelebile in tutti noi, che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e di lavorarci assieme, oltre che di apprezzarlo per le sue capacità professionali e l’amore che aveva per il suo lavoro e la macchina amministrativa del Comune”, è il messaggio di cordoglio del responsabile ufficio stampa Michele Princigallo e dei tanti colleghi di lavoro che fino ai primi anni di questo millennio, quando andò in pensione, hanno condiviso con lui il percorso lavorativo comunale.