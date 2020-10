Fiamme nell'Abbazia di San Leonardo, caporal maggiore dell'Esercito vede il fumo dal tetto e sventa grave incendio

Gaetano Cotrufo del 21° Reggimento Artiglieria di Foggia, rientrando a casa ha notato fiamme e fumo provenire dal tetto degli uffici antistanti l’Abbazia, per cui è intervenuto per far evacuare la struttura. I vigili del fuoco hanno poi domato il rogo, scongiurando ulteriori conseguenze