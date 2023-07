Uomo morto in mare a Campomarino Lido

Era originario della provincia di Foggia, dove era nato, l'uomo, barista stagionale in un noto lido e residente a Campobasso, deceduto oggi 30 luglio nelle acque di Campomarino Lido, alle primissime luci dell'alba si era immerso con la sua attrezzatura da pesca sportiva, di cui era un grande appassionato.

Dall'acqua Michele Basanisi, 51 anni, non è più riemerso. A recuperare il corpo senza vita della vittima, a pochi metri dalla riva all'altezza degli scogli, tra le urla e le lacrime di amici e parenti, sono stati bagnini di uno stabilimento dopo il disperato allarme lanciato dalla moglie, sotto choc per l'accaduto insieme ai due figli.

Nessuna pista è esclusa, compresa quella che l'uomo possa aver avvertito un malore. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla morte dell'uomo indaga la Capitaneria di Porto di Termoli e i carabinieri. La salma - già a disposizione della Procura di Larino - si trova in obitorio presso l'ospedale Timoteo di Termoli.