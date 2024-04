Clienti "sbadati" vanno via senza pagare, ristoratore avverte: "Saldate il conto o vi denunciamo"

Clienti "sbadati", lasciano una pizzeria senza pagare e vengono redarguiti dal titolare dell'attività: "Tornate a saldare il conto o vi denuncio".

E' successo la sera di Pasqua, a Manfredonia. Vittima della "dimenticanza" di due clienti è la pizzeria 'Al Castello' di Manfredonia, che sfodera anche le immagini dei 'furbetti del conto' postandole sulla propria pagina social.

"Avete una settimana di tempo per recarvi in pizzeria a saldare il conto senza ulteriori conseguenze" avvertono. "Dopodiché saremo costretti a sporgere denuncia. Vi attendiamo per porre rimedio alla vostra sbadataggine", concludono invitando il popolo social alla "massima condivisione", per far giungere il messaggio ai diretti interessati.