Incendio a Manfredonia: distrutta l'auto di una componente del comitato per l'assegnazione degli alloggi

Atto incendiario, nella notte, a Manfredonia. A bruciare è stata una Fiat Panda, parcheggiata in strada, appartenente ad una donna inserita nel comitato per l'assegnazione delle case popolari nel centro sipontino.

Il fatto è successo in piena notte, in zona Lungomare: le fiamme, sulla cui natura sono in corso le indagini dei carabinieri, hanno avvolto l'utilitaria e hanno lambito anche un secondo mezzo parcheggiato nelle vicinanze.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento sipontino, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona, evitando ulteriori danni collaterali.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto: non si esclude la possibile natura dolosa del gesto ascoltata dagli inquirenti, la vittima ha dichiarato di non aver ricevuto minacce né ritiene di avere nemici. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.