Maltempo a Lesina, si fa la conta dei danni: il Comune chiede lo stato di calamità

Dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi che hanno devastato diverse aree del comune di Lesina, il Commissario Straordinario del Comune ha deliberato, nella giornata di venerdì scorso, la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, inviata lo stesso giorno agli Enti Competenti.

Nella stessa giornata è stata anche adottata la delibera di indirizzo all'ufficio tecnico comunale per la rimozione del materiale riversatosi nel lago e per la quantificazione dei danni derivanti dall'evento stesso. Il Consorzio di Bonifica è stato attivato per effettuare le verifiche sui canali.

Inoltre, il Commissario ha disposto le prove di carico dei ponti insistenti sul territorio comunale, che, allo stato, sono risultati stabili.