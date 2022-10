Omicidio a Orta Nova: il sindaco proclama il lutto cittadino per "la violenta e cruenta" morte di Tammaro

Il sindaco di Orta Nova Domenico Lasorsa ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Lorenzo Tammaro, per tutti Gerardo, in seguito "alla violenta e cruenta morte" che lo ha colpito e "che ha destato sconvolgimento all'interno della nostra comunità" scrive sull' ordinanza.

Tammaro, padre di Mirko, il 26enne reo confesso del delitto di Andrea Gaeta avvenuto il 3 settembre, è stato assassinato un mese dopo nei pressi della sua abitazione verosimilmente da due sicari giunti a bordo di uno scooter.

Le esequie della vittima, che nelle ore successive all'uccisione del figlio ventenne del presunto boss della città dei Cinque Reali Siti aveva convinto il figlio a costituirsi, si terranno domani giovedì 20 ottobre presso la chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes.

"Si invitano tutti gli esercizi del territorio ad interrompere le proprie attività durante le ore delle esequie, dalle 10 alle 12" l'appello del primo cittadino.

Il 14 ottobre scorso a Orta Nova si è insediata la commissione d'accesso antimafia.