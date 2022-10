Ucciso a Orta Nova il padre di Mirko Tammaro: l'omicidio a pochi metri da casa, un mese fa il delitto Gaeta

E' stato ucciso questa mattina in via Salvo D'Acquisto Gerardo Tammaro, padre di Mirko, il ragazzo in carcere per l'omicidio di Andrea Gaeta

Ancora un omicidio a Orta Nova, a un mese esatto dall'uccisione di Andrea Gaeta, il figlio 20enne del presunto boss della città dei Cinque Reali Siti assassinato in via Saragat la notte di sabato 3 settembre da Mirko Tammaro, ristretto in carcere, che sulla vicenda aveva ammesso gli addebiti ma si era avvalso della facoltà di non rispondere (leggi i dettagli).

Questa mattina, con alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi presumibilmente da due uomini in sella ad uno scooter, è stato assassinato il padre di Mirko Tammaro, Gerardo. Per l'uomo, di circa 55 anni, non c'è stato nulla da fare. L'omicidio è stato compiuto a pochi metri dalla sua abitazione. Indagano i carabinieri.

Salgono a sette le persone assassinate negli ultimi tre anni a Orta Nova. Gli ortesi convivono oramai con questi drammi, compresi due suicidi, quello di Ciro Curcelli, l’agente della polizia penitenziaria che la notte del 12 ottobre 2019 ha ucciso la moglie Teresa Santolupo e le figlie di 13 e 18 anni Miriana e Valentino, per poi togliersi la vita; e quello avvenuto in carcere di Gerardo Tarantino, l’uomo accusato dell’uccisione di Tiziana Gentile avvenuto il 26 gennaio. Prima ancora, il 28 ottobre 2019, per mano di Cristoforo Aghilar, era stata accoltellata e assassinata sul pianerottolo della sua abitazione Filomena Bruno.