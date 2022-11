Piloti morti sull'elicottero Tremiti-Foggia: i commissari proclamano il lutto cittadino nel giorno dei funerali

La commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui avranno luogo le esequie di Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, pilota e co-pilota dell’elicottero Alidaunia partito dalle Tremiti e diretto a Foggia, precipitato il 5 novembre a Castelpagano, in agro di Apricena, “in segno di cordoglio per la loro tragica scomparsa, unendosi al dolore dei familiari e dell’intera comunità foggiana”.

I commissari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande hanno firmato il decreto il 10 novembre. In premessa, nell’atto si legge come la partecipazione alla tragica morta dei concittadini, del medico del Pronto Soccorso di San Severo che prestava servizio anche presso la postazione del 118 delle Isole Tremiti, Maurizio De Girolamo, e della famiglia di turisti slovena con due bambini di 13 e 14 anni, sia ritenuta conforme ai sentimenti della cittadinanza di Foggia.

La commissione ha ritenuto, dunque, “doveroso” proclamare il lutto cittadino, “in segno di riflessione e di partecipazione”, anche interpretando i “sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alle famiglie colpite da una così drammatica perdita”. La proclamazione del lutto cittadino, si rileva nel decreto, è “il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per l’evento violento e tragico accaduto”. Si richiama, peraltro, il Regolamento comunale approvato dalla stessa commissione straordinaria a marzo e, nella fattispecie, l’articolo 13 che contempla la proclamazione del lutto cittadino per eventi luttuosi che coinvolgono tragicamente l’intera collettività.

Il decreto dispone la partecipazione del Gonfalone della città ai funerali, accompagnato da una delegazione del Comune, e l’esposizione della bandiera della città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali. La commissione straordinaria invita, inoltre, le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e di rispetto, durante il rito delle esequie.

I funerali di Luigi Ippolito sono stati fissati per domenica 13 novembre, alle 16, in Cattedrale a Foggia. Il giorno successivo, lunedì 14 novembre, alla stessa ora, e sempre in Cattedrale, sono previsti i funerali di Andrea Nardelli. Nei giorni scorsi, la politica aveva sollecitato la commissione straordinaria affinché proclamasse il lutto cittadino e i cittadini, sui social, avevano espresso il loro disappunto.