Detenuto ai domiciliari, aggredisce la madre convivente lasciandola sul pavimento: arrestato 25enne

Finisce in carcere un giovane di Lucera, attualmente domiciliato a Termoli, dove è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Per la donna, i medici del San Timoteo hanno previsto una prognosi di 20 giorni