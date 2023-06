Cominciati i lavori sulle strade pericolose della Foresta Umbra

Cantiere aperto in Foresta Umbra. Sono in corso in queste ore i lavori di manutenzione straordinaria sulla provinciale 144 detta ‘della Foresta Umbra’. In particolare – fanno sapere dall’Ente Provincia con un post sulla pagina facebook ufficiale – si sta operando “nei tratti maggiormente ammalorati”, ovvero dal km 16+950 al km 22 +150.

I lavori sono iniziati “su indicazione dei sindaci di Vico del Gargano, Ischitella, Cagnano Varano e Monte Sant’Angelo” e all’indomani dell’ultimo incidente stradale accaduto il 14 giugno nel tratto che collega Vico del Gargano a Vieste. “Grazie a Dio ne sono uscito quasi illeso – aveva scritto sui social il conducente della vettura uscita di strada – a differenza della macchina. Solo in questo mese sono uscite fuori strada 3 auto”. Un post pubblicato proprio sulla pagina ufficiale della foresta e che aveva scatenato innumerevoli reazioni da parte degli internauti, tutti d’accordo nel definire quelle strade “pericolose” per la presenza di “erbacce e rovi”, per la “pulizia della vegetazione ai lati della carreggiata” e la “sistemazione della pavimentazione stradale” che non vengono effettuate “da anni”.