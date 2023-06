Incidenti a gogò in Foresta Umbra: "Grazie a Dio ne sono uscito illeso"

La strada della Foresta Umbra diventa sempre più pericolosa. A lanciare l’allarme è la pagina facebook della foresta con un post che fa il breve resoconto di un incidente accaduto ieri nel tratto che collega Vico del Gargano a Vieste. Il post è accompagnato da tre foto in una delle quali si vede la parte sinistra della macchina seriamente danneggiata.

“Grazie a Dio ne sono uscito quasi illeso – si legge – a differenza della macchina. Solo in questo mese sono uscite fuori strada 3 auto”. Non ci sono dettagli circa la dinamica, ma non è difficile immaginare che la colpa sia della manutenzione della strada. A confermarlo anche i tanti commenti al post.

“Il problema è anche della vegetazione che fa spostare i grossi mezzi verso il centro della carreggiata anche sui (pochi) tratti rettilinei” scrive qualcuno. Colpa di “erbacce e rovi” presenti “già all’inizio di giugno”, della “pulizia della vegetazione ai lati della carreggiata” e della “sistemazione della pavimentazione stradale” che non vengono effettuate “da anni” scrive un altro. “In aggiunta – si legge in un altro commento – va considerato il rischio rappresentato da quegli alberi che potrebbero cadere improvvisamente sui veicoli in transito, causando danni e pericoli per la sicurezza stradale”.

E poi c’è anche chi ha condiviso le proprie esperienze su quel tratto di strada. “2 giorni fa mi sono trovato in mezzo ad una transumanza di vacche e per poco non ci rimettevo la pelle in una curva. Questo poi accade ogni anno” racconta un utente, “Facciamo tutti i giorni il tratto Vieste/foresta Umbra per andare al lavoro, in soli due mesi ci ho rimesso quasi 300 euro di danni” gli fa eco un altro. E c’è chi si affida alla buona sorte: “Prego tutti i giorni a fine servizio di poter tornare sempre a casa a riabbracciare mio figlio”. In questo clima di incertezza misto a rabbia c’è chi punta il dito contro l’amministrazione provinciale.

Tra i commenti spunta quello del segretario provinciale della Lega, l’assessore vichese Daniele Cusmai che cerca di dare una spiegazione e placare gli animi: “Dopo la pulizia delle cunette è tutto pronto per asfaltare diversi tratti in condizioni pessime, purtroppo però il meteo di queste settimane non sta agevolando la messa in opera dell’asfalto. Ho nuovamente sollecitato, ma dobbiamo sperare in migliori condizioni climatiche”.

Le previsione meteo parlano di bel tempo a partire dalla prossima settimana.