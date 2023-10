Hotel President messo in sicurezza e bonificato: sul suo futuro si esprimerà il Tribunale di Foggia

I lavori per la messa in sicurezza dell’ex Hotel President, la bonifica di quel che resta della struttura e delle zone circostanti, sono terminati.

Ora, in attesa che il Tribunale di Foggia si esprima sul futuro dell’immobile, il Comune di Foggia ha disposto l’attivazione del controllo e della vigilanza dell’area per evitare che qualcuno si intrufoli – così come è avvenuto per tantissimi anni – e provochi ulteriori danni.

Nel maggio di quest’anno il commissario Vincenzo Cardellicchio aveva presentato istanza di dissequestro, dopo il blitz compiuto nel febbraio 2021 successivo agli esposti partiti all’epoca dalle Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco.

Nel novembre dello scorso anno – dopo l’ultimo di una lunga serie di incendi – il servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia diretto dall’ing. Concetta Zuccarino, aveva approvato tutti gli atti tecnici per l’affidamento dell’esecuzione in danno dei lavori.

Come prevede la normativa, l’Ente di Corso Garibaldi si era sostituito ai proprietari inadempienti, la Intur in liquidazione, che non aveva ottemperato all’ordinanza sindacale con la quale già nel 2017 le era stato intimato di bonificare l’area e dimettere in sicurezza l’immobile, per un importo dei lavori complessivo di 280mila euro.

Per anni - quello che un tempo era una sala ricevimenti e un albergo a quattro stelle, ha versato in totale stato di abbandono: era diventata una discarica a cielo aperto e dormitorio di indigenti e tossicodipendenti..