Messa in sicurezza della Statale 16, cantieri aperti tra Cerignola e Bari: previste limitazioni al traffico

Proseguono i lavori avviati da Anas, lungo la strada statale 16 Adriatica, per l’innalzamento degli standard di sicurezza.

Nel dettaglio tra Cerignola (km715,000) e Bari (km 811,350) continuano le attività per l'installazione di nuovi attenuatori d'urto e la messa a quota di new jersey in prossimità di alcuni svincoli, pertanto a seconda delle esigenze di cantiere saranno temporaneamente chiuse le corsie di marcia in entrambe le direzioni. Il transito sarà sempre consentito sulla corsia libera, con un limite di velocità di 40km/h. Le limitazioni dei cantieri saranno attive fino a venerdì 30 ottobre 2020.

