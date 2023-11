Segregato e picchiato in casa, ladro ritira la querela per sequestro di persona: 21enne e 25enne sono liberi

Nel processo abbreviato che si svolgerà a febbraio, il 25enne Vincenzo Pio Zingaro e il 21enne Elio D'Agrosa risponderanno soltanto di lesioni aggravate.

I due erano arrestati il 26 giugno dalla squadra mobile di Foggia, per aver sequestrato in un'abitazione del centro storico di Foggia, un loro amico sorpreso a rubare e preteso 20mila euro a titolo di risarcimento per il rolex asportato Ora sono tornati in libertà. La vittima ha ritirato la querela rispetto alle accuse di sequestro di persona ed esercizio arbitrario della proprie ragioni.

Zingaro, proprietario dell'appartamento in cui il ladro fu tenuto in 'ostaggio' per circa nove ore, e D'Agrosa, rispettivamente difesi dagli avvocati Carlo Alberto Mari e Giulio Scapato, saranno quindi processati con la formula del rito abbreviato soltanto per lesioni aggravate. Con loro avrebbero agito altri due soggetti non identificati.

I fatti risalgono al 26 maggio quando su segnalazione della madre del ladro che in più occasioni era entrato in casa dell'amico proprietario dell'appartamento Vincenzo Pio Zingaro, asportando del denaro e del rolex, gli uomini della Mobile irruppero in casa mettendo fine alle violenze.

Elio D'Agrosa, incensurato, si era dichiarato assolutamente estraneo ai fatti sostenendo di essere intervenuto solo successivamente e casualmente. Si sarebbe trovato a dormire lì solo perché si era fatta ora tarda quella notte e non poteva tornare a casa. Versione che tuttavia non aveva convinto gli inquirenti.

Nelle carte del Gip si legge che Zingaro, risentito soprattutto dalla sottrazione dell'orologio Rolex regalatogli dal nonno, avrebbe minacciato l'amico traditore, di tenerlo "segregato in casa" senza potersi sedere o stendere per tutta la notte, fino alla restituzione del maltolto, privandolo anche del cellulare e chiudendo la porta di ingresso a chiave.

Era stata interrotta anche la fruizione dell'energia elettrica, necessaria perché la serratura delle due porte di accesso all'immobile erano comandate elettricamente dall'interno con un pulsante: "...lo costringevano, mediante ripetute aggressioni fisiche a non parlare, non bere, non mangiare, non fumare e gli impedivano di sedersi su una sedia". E ancora, "utilizzavano il suo corpo come poggiapiedi".

Nell'ordinanza applicativa di misura cautelare si legge che Zingaro e D'Agrosa, in concorso tra loro e con altri due soggetti non identificati, aggredivano l'amico con schiaffi e pugni al volto, lo colpivano anche quando si accasciava a terra con ripetuti calci sul corpo e sulla faccia, lo percuotevano anche con l'uso di una mazza da baseball, lo colpivano sulle mani con il manico di una scopa provocandoli "trauma cranico non commotivo, trauma facciale con ferite nella regione auricolare, del volto e del labbro. Rinalgia mandibolare. Trauma contusivo con ecchimosi della spalla e del braccio destro", con prognosi di sei giorni, oltre ad escoriazioni multiple su entrambe le braccia e i lati del collo