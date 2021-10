Nuovo presidio dei vigili del fuoco nel Foggiano: di prossima istituzione il distaccamento di Candela

A breve l'istituzione di un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco, nel Foggiano. Nel dettaglio, si tratta del nuovo presidio del 115, a Candela. Ad annunciare la prossima istituzione è stato il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, in visita a Foggia, lo scorso 14 ottobre.

L'onorevole ha fatto visita al Comando provinciale dei vigili del fuoco, per la seconda volta in pochi mesi (era presente all'inaugurazione della struttura di via Napoli). Soddisfatti della notizia il neo-eletto sindaco di Candela e presidente della Provincia, Nicola Gatta: "In attesa del decreto ministeriale, sono felicissimo perché vengono ricompensati l’impegno e il lavoro di questi mesi", spiega.