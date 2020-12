Sangue sul Gargano, indagini serrate sull'omicidio Marrucchelli. Disposta l'autopsia, eseguiti esami stub e perquisizioni

Procedono serrate le indagini sull'omicidio di Leonardo Marrucchelli, allevatore di 55 anni ucciso la scorsa notte a Cagnano Varano.

L'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, non è ancora chiaro se pistola o fucile, se a sparare sia stata una o più persone. Sul posto - una strada in salita in località 'Sant'Antonio', a breve distanza dall'abitazione della vittima - i carabinieri non avrebbero repertato bossoli.

Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, che verrà effettuata nei prossimi giorni: l'esame autoptico potrà fornire elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto, a partire dalla definizione della tipologia di arma utilizzata. Sicuramente sono stati più di uno i colpi andati a segno, tra cui una ferita al basso ventre.

Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri - incaricati delle indagini del caso - avrebbero effettuato esami stub (che rileva la presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti) e perquisizioni, ma sul numero di accertamenti effettuati vige il più stretto riserbo.

Sono stati proprio i militari a scoprire il cadavere, individuato nel corso di un consueto servizio del territorio: i carabinieri hanno notato un'auto con i fari accesi ferma sul ciglio della strada e, poco distante, il corpo ormai senza vita del 55enne. Gli investigatori stanno seguendo ogni pista possibile, ma al momento si esclude un delitto maturato nell'ambito degli ambienti della criminalità locale.