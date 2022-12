Giovanna uccisa dal marito, si scava nel rapporto tra coniugi: litigi e gelosia all'ordine del giorno

Si scava nel rapporto tra Giovanna Frino e il marito Angelo Di Lella, l’uomo che intorno alle 12 di ieri, ha impugnato una pistola calibro 9 ed esploso almeno tre colpi (due a segno) all’indirizzo della moglie, uccidendola.

Il fatto è successo nell’appartamento di via Saragat, dove la coppia - sposata da circa 20 anni - vive con le tre figlie, una delle quali (a casa perché influenzata) era presente al femminicidio. Le indagini sono seguite dai carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia (pm Mongielli) e dovranno fare luce su dinamica e movente.

Secondo quanto accertato, anche tramite la testimonianza di alcuni vicini e conoscenze, i litigi tra i due erano sempre più frequenti, alimentati dalla gelosia dell’uomo e dallo stato di ‘prostrazione psicologica’ derivante alla perdita del lavoro dell’uomo, ex guardia giurata che faticava a trovare una nuova occupazione.

L’uomo, sottoposto a fermo nel pomeriggio di ieri per omicidio volontario, comparirà presto – forse già a inizio della prossima settimana – dinanzi al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia e la convalida del fermo. Non si esclude che la procura possa disporre, come prassi in caso di omicidio, l’autopsia sul corpo della vittima.

Subito dopo il fatto, l’uomo si è barricato in casa, arrendendosi solo dopo una ‘trattativa’ durata circa 15 minuti, ingaggiata con il maresciallo della stazione di Apricena, che ha convinto l’uomo ad aprire la porta. Recuperata la pistola utilizzata per il femminicidio: verrà sottoposta ad accertamenti tecnici e balistici; resta da capire a che titolo l’uomo detenesse un’arma in casa.