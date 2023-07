Morto sul lavoro nel giorno del suo compleanno: quattro indagati per la morte di Gino

Come riporta AvellinoToday quattro persone sono indagate per la morte di Gino Di Furia, l'operaio 62enne di Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino, sposato e padre di due figlie, che il 22 luglio ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro presso il cantiere dell'Alta Velocità Bari-Napoli in località Giardinetto in agro di Bovino.

L'uomo era all’interno di una cabina gru, quando il verricello si sarebbe spezzato travolgendo la cabina. In seguito all'incidente è stato trasportato presso il Policlinico di Foggia, ma le ferite riportate dall'operaio erano troppo gravi e hanno reso vano ogni tentativo di rianimarlo. La tragedia nel giorno del suo compleanno. L'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Foggia sul corpo dell'operaio, chiariranno le circostanze della tragedia.