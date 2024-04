Drammatico incidente a Vieste, auto impatta contro un muretto: morto 18enne

Un ragazzo di 18 anni, classe 2005, ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa notte, a Vieste. Il fatto è successo alla periferia del paese, in località 'Defensola', lungo la Provinciale 52: per cause ancora da accertare, una vettura è uscita fuori strada, schiantandosi contro un muretto.

Non c'è stato nulla da fare per Giovanni Paolo Perone, il ragazzo che era alla guida dell'auto; nell'impatto è rimasto gravemente ferita anche una ragazza, 16enne, elitrasportata in ospedale con diverse fratture. Pare rientrassero dal compleanno di un amico. Giovanni era diventato maggiorenne pochi mesi fa, nel novembre scorso.

Sul posto, insieme al personale del 118, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti dal Distaccamento di Vico del Gargano, mentre i rilievi e gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri.