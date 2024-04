Pazzia a Cerignola, a folle velocità travolge auto e rischia strage: l'incidente filmato con un telefonino

"Una folle corsa e un incidente che poteva costare caro anche a chi si trovava per caso lì in quel momento! Tutto filmato ovviamente con lo smartphone, perché quando uno fa una tale "impresa eroica" deve vantarsi sui social" così Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia, ha commentato il video dell'incidente avvenuto a Cerignola - come riporta Marchiodoc - in cui gli occupanti del mezzo si filmano mentre percorrono una via della città a folle velocità con la musica a tutto volume. La Fiat 500, nel tentativo di evitare un'altra autovettura, è andata a finire contro alcuni veicoli parcheggiati ribaltandosi.