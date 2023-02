Incidente stradale in viale Di Vittorio: violento impatto tra un'auto e uno scooter

Incidente stradale, questa mattina, in viale Di Vittorio, a Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra una Renault Clio e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, trasportato in pronto soccorso in codice rosso. Al momento non sono note le sue condizioni.

Sul posto, insieme agli operatori del 118 (postazione 'Macchia Gialla') anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso. Pochi giorni fa, allo stesso incrocio, avvenne un incidente analogo per dinamica e mezzo coinvolti.