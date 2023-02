Incidente stradale a Foggia: violento impatto tra una Smart e uno scooter in viale Di Vittorio

Incidente stradale, poco fa, a Foggia, dove per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra uno scooter e una vettura. Il fatto è successo in viale Di Vittorio, all'altezza dell'intersezione con viale Michelangelo.

Ad entrare in collisione sono stati due mezzi: uno scooter e una Smart. Ferito il conducente del motociclo, subito soccorso dagli operatori del 118 (postazione Macchia Gialla), che lo hanno trasportato in pronto soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica, invece, per la donna alla guida della Smart. Sull'accaduto sono in corso i rilievi tecnici della polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.