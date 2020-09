Spaventoso incidente in via Trinitapoli: auto precipita nella scarpata

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, in via Trinitapoli, alla periferia di Foggia.

Intorno alle 18, una Volkswagen Golf, con a bordo un uomo e una donna, entrambi di nazionalità romena, è uscita fuori strada terminando la corsa nella cunetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Feriti i due occupanti del mezzo: sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto, gli operatori del 118 delle postazioni Borgo Incoronata e Macchia Gialla e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.