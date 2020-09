Incidente alle porte di Foggia: violento frontale tra un'auto e un mezzo del soccorso stradale, c'è un ferito grave

Grave incidente stradale, questa mattina, alle porte di Foggia.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento frontale tra una Kia e un mezzo del soccorso stradale all'imbocco della Statale 16, da via San Severo. Nell'impatto, avvenuto all'altezza del km 670, è rimasta gravemente ferita la donna che era alla guida dell'automobile.

Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che ha 'liberato' la donna, rimasta incastrata nell'abitacolo del mezzo, e affidato la stessa alle cure del 118.

Intervenuto anche l'elisoccorso: la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni. Ferite di lieve entità anche per il conducente del mezzo di soccorso. I rilievi e l'accertamento della dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia locale.