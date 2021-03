Foggia, paura in via Mons. Farina: violento impatto tra un'auto e una moto

Incidente stradale in zona Macchia Gialla, a Foggia, dove si è verificato un violento impatto tra un'auto e uno scooter. Il fatto è successo intorno alle 13, in via Monsignor Farina. Ferito il conducente del ciclomotore: al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale.