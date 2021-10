Paura in via Marchese De Rosa: uomo travolto da un motociclo

L'incidente stradale ieri pomeriggio 4 ottobre 2021 in via Marchese De Rosa a Foggia

Un trauma contusivo alla spalla e alla coscia destra, 10 giorni di guarigione e tanto spavento per l'uomo di 62 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 18.10, è stato investito da un motociclo in via Marchese De Rosa a Foggia. Il conducente alla guida del mezzo a due ruote si è immediatamente fermato per prestare i primissimi soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale. Trasportato al 118, dopo qualche ora il malcapitato è tornato a casa