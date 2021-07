Uomo investito in via dell'Arcangelo San Michele: l'incidente nei pressi delle poste, trasportato in pronto soccorso non è grave

L’urto, seppur lieve, ha provocato la caduta a terra del malcapitato, immobilizzato sul posto e accompagnato in pronto soccorso da un’ambulanza del 118. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare i primissimi soccorsi.

Un uomo sulla quarantina alla guida di una Peugeot 308, durante una manovra di parcheggio, non si è accorto che il pedone in quel momento stava attraversando la strada.

Non sono preoccupanti le condizioni dell’uomo di 79 anni che intorno alle 10.30 di questa mattina è stato investito da un’auto in via dell’Arcangelo San Michele nei pressi dell’ufficio postale.