Una persona è stata investita, poco fa, da un furgone, nei pressi di un esercizio commerciale. E' successo in via San Severo, alla periferia di Foggia: il malcapitato, un uomo del posto, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso di Foggia. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto, la polizia locale per i rilievi del caso.