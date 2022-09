Bambina di 5 anni investita da un'auto pirata

Una bambina austriaca di 5 anni, in vacanza a Vieste, è stata investita da un'auto pirata, sotto lo sguardo dei genitori. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, in pieno centro: grazie all'immediato intervento dei carabinieri si è risaliti al responsabile. La bimba, invece, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale, a Casa Sollievo della Sofferenza, con una emorragia cerebrale per trauma cranico e fratture multiple. Al momento non sono note le sue condizioni.