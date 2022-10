Tamponamento a catena in via Marchianò: coinvolte 4 auto, traffico in tilt

Tamponamento a catena, poco fa, in via Marchianò, a Foggia. Quattro, nel complesso, i veicoli coinvolti: a causare l'impatto multiplo potrebbe essere stato il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte di uno dei mezzi. Paura ma nessuna conseguenza fisica per i conducenti dei mezzi: sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che sta verificando le loro condizioni sul posto. Traffico in tilt nell'area interessata: necessario l'intervento di una pattuglia della polizia locale per riportare l'ordine ed effettuare i rilievi del caso.