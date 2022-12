Tamponamento a catena sul cavalcaferrovia di via Cerignola, alla periferia di Foggia. E' successo poco fa: tre i veicoli coinvolti (una Opel Corsa, una Opel Mokka e una Fiat Idea). Feriti i conducenti dei mezzi, due dei quali verranno trasportati in pronto soccorso dal 118 per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Alle forze di polizia il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.