Rocambolesco incidente sulla Statale 89: auto carambola sul guardrail nei pressi del distributore di carburanti

La Statale 89 è una delle strade della provincia di Foggia con il più alto numero degli incidenti stradali, perlopiù caratterizzati dalla velocità delle autovetture. C'è un punto che più di ogni altro della stessa arteria, è stato teatro di sinistri, ossia quello in prossimità del distributore di benzina Camer, dove poco più avanti c'è lo svincolo per San Giovanni Rotondo.

L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto questo pomeriggio, dove un'auto è praticamente salita sul guardrail che delimita il distributore di carburanti dalla carreggiata direzione Manfredonia. Per fortuna non si registrano feriti gravi. Sul posto è intervenuta la polizia.

Purtroppo non è l'unico. Tra i più recenti si ricorderà certamente quello del 31 agosto 2023, dell'incidente del 7 aprile di un anno fa che provocò il ferimento di due persone. O quelli del 22 febbraio e del 18 marzo 2022. Un altro grave sinistro si era verificato nell'agosto 2020