Incidente sulla Statale 16: travolta auto della Polizia Locale con dentro due agenti

Non sono in pericolo di vita ma hanno riportato ferite guaribili rispettivamente in 30 e 10 giorni gli agenti della Polizia Locale che ieri 25 marzo, mentre prestavano servizio sulla Statale 16, vicino San Ferdinando di Puglia, sono stati travolti da un'auto durante le operazioni di rilievo della velocità in prossimità di una piazzola di sosta. "Auguriamo pronta guarigione agli agenti di Polizia locale, Domenico Farano e Sabrina Paccione" scrive la sindaca Arianna Camporeale, che ha rivolto un sentito pensiero al sovrintendente capo ed alla sua vice.

"Li ringraziamo per il costante impegno e li aspettiamo appena le condizioni di salute lo consentiranno" ricorda l'assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Roberto Lombardi

Un'auto - il cui conducente si è fermato per prestare i soccorsi - ha travolto il veicolo della Polizia locale ferendo i due agenti. Il sinistro, del tutto accidentale, è avvenuto nel tentativo dell'uomo alla guida del veicolo di fermarsi all'alt imposto dalla Polizia Locale del comune della Bat

.