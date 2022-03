Spaventoso incidente sulla strada delle Saline: camionista perde il controllo del mezzo e finisce nel fiume

Poteva avere conseguenza ben più tragiche l?incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno all?ora di pranzo, sulla strada provinciale 141 ?delle Saline?, che collega Manfredonia a Zapponeta, in direzione di quest?ultima. Un autoarticolato si è ribaltato ed è finito nel fiume dopo aver perso il controllo del mezzo e aver urtato una Lancia Y guidata da una ragazza. Entrambi illesi, sono usciti dai rispettivi abitacoli con le proprie gambe. Evidentemente sotto choc per l?accaduto, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 di Manfredonia. La ragazza è stata accompagnata presso il pronto soccorso della città sipontina per precauzione. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.