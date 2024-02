Grave incidente nel Foggiano: tre feriti sulla Ordona - Orta Nova, interviene l'elisoccorso

Grave incidente stradale, ieri sera, lungo la Provinciale 110 che collega Ordona a Orta Nova.

Il fatto è successo intorno alle 19: una autovettura con a bordo tre persone -tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare - al fine di evitare un impatto frontale con un altro mezzo che sopraggiungeva è uscita improvvisamente fuori strada terminando la corsa contro alcuni alberi di ulivo.

Feriti gli occupanti del mezzo: due sono stati trasportati in pronto soccorso tramite 118, un terzo - in condizioni più serie - è stato affidato all'equipe dell'elisoccorso per il trasporto in codice rosso in ospedale. Al momento non sono note le condizioni dei feriti nè le evoluzioni del loro stato di salute.

I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri. Si tratta del secondo grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri nel Foggiano: solo poche ore prima, in agro di Carapelle, un automobilista ha perso la vita nell'impatto con un mezzo agricolo (continua a leggere).