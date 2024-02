Tragico impatto tra un'auto e un mezzo agricolo: c'è una vittima

Un morto e un ferito: è questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, in agro di Carapelle. Il fatto è successo lungo la Provinciale 79 dove, per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra una autovettura e un grosso mezzo agricolo.

Nulla da fare per il conducente dell'auto, che è morto sul colpo. Ferito, invece, l'agricoltore. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere del mezzo, mentre ai carabinieri è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento non è stata identificata la vittima - un cittadino straniero - privo di documenti.