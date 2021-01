Drammatico incidente a San Severo: le vittime avevano 18 e 20 anni. Lucera sotto choc: "Cuore pieno di dolore"

Si chiamavano Michele Di Canio e Michele Sgueo, di 20 e 18 anni, i due ragazzi che nel pomeriggio del 24 gennaio hanno perso la vita alle porte di San Severo, sulla strada provinciale 109, all'altezza dell'incrocio della sp 113.

Entrambi di Lucera, erano a bordo di una fiat Punto che per cause ancora in corso d'accertamento si sarebbe scontrata contro un'altra auto proveniente dalla direzione opposta, i cui occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasportati a bordo di un'ambulanza del 118 al vicino ospedale Masselli Mascia. Non si conosco al momento le loro condizioni.

Decine i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti delle due giovanissime vittime.

Sulla tragedia anche il sindaco Giuseppe Pitta ha pubblicato un post: "Oggi la nostra Città piange la tragica scomparsa di due giovanissimi ragazzi, vittime di un gravissimo incidente stradale. Con il cuore pieno di dolore porgo le più sentite condoglianze a tutti i loro cari a nome della Città di Lucera ed esprimo la nostra vinicinaza agli altri coinvolti"

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Aggiornato con i nomi alle 22.35