Incidente a 13 km da San Marco in Lamis: lo scontro frontale sulla Statale 272 direzione San Severo

Intorno alle 19 di oggi 21 marzo, sulla Statale 272 nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo, in prossimità di una curva al km 13, a poche centinaia di metri dalla zona depuratore, si è verificato un violento incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due auto. Si è trattato probabilmente di un frontale.

Sul posto per i rilievi del caso stanno operando i carabinieri. Sono intervenuti i sanitari della rete emergenza-urgenza del 118. Le condizioni dei due feriti, entrambi di San Marco in Lamis, non sarebbero gravi.

Entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso a San Giovanni Rotondo.Il traffico ha subito dei rallentamenti.