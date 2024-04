Grosso spavento vicino alla Chiesa di San Ciro: auto si ribalta alla rotonda

Per fortuna non ha riportato gravi conseguenza, ma qualche escoriazione e un grosso spavento, la conducente che questo pomeriggio, intorno alle 16.30, ha perso il controllo del veicolo - per cause in corso d'accertamento - e si è ribaltata con la sua utilitaria in prossimità della rotonda nei pressi della Chiesa di San Ciro.

L'auto ha terminato la corsa a ridosso della pista ciclabile.

La malcapitata è stata immediatamente soccorsa dai passanti e subito dopo dagli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118 giunti a bordo di un'ambulanza e dell'auto medica. La viabilità, all'intersezione tra via Benedetto Croce e via Silvio Pellico, non ha subito grossi disagi o rallentamenti.

Sempre nel pomeriggio si è verificato un sinistro in via Leone XIII, ad un incrocio regolamentato da un impianto semaforico, abbattuto dopo l'impatto. Gli occupanti di entrambi i veicoli non hanno riportato ferite.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti nello scontro tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto in Tangenziale allo svincolo per San Severo.