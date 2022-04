Incidenti stradali sulla pista ciclabile: un uomo e una donna in bici travolti dalle auto

L'incidente stradale avvenuto sulla pista ciclabile di Foggia il 24 aprile in viale Manfredi, angolo via Gorizia - di una donna investita da una Hyundai Atos sulla pista ciclabile, non è un episodio isolato, se è vero che, quattro giorni prima, il 20, nei pressi di Piazza Cavour, un 39enne di Foggia è stato investito da un'auto mentre attraversa la strada con la sua bici da un?auto. Per via dell'impatto l'uomo è finito su un marciapiede.

Sotto choc, è riuscito ad alzarsi e ad appoggiorsi su una panchina per non essere travolto dalle altre auto, mentre il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, si è fermato per prestare i primissimi soccorsi dell'arrivo di un'ambulanza del 118, che ha accompagnato il malcapitato in pronto soccorso. "Secondo me quel tratto è pericoloso, dovrebbero mettere un semaforo".

L'uomo ha rimediato una clavicola rotta, diversi ematomi in varie parti del corpo e quaranta giorni di prognosi. La donna è stata invece medicata sul posto. I rilievi e le indagini di entrambi gli accadimenti sono stati affidati alla polizia locale.