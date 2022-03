Incidente stradale ad Orta Nova: auto esce fuori strada, tre feriti in codice rosso. Elisoccorso sulla SS 16

E' di tre feriti gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte, lungo la Statale 16, ad Orta Nova. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo tre persone è uscita fuori strada, all'altezza dell'Hotel Novelli. Feriti gli occupanti del mezzo: si tratta di 3 persone, tutte ricoverate in codice rosso. Per una di esse si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale 'Casa Sollievo' di San Giovanni Rotondo; il mezzo di soccorso Alidaunia ha utilizzato il parcheggio della struttura ricettiva per atterrare e decollare. Al momento non sono note le condizioni dei feriti. Alla polizia stradale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.