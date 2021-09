San Severo è sotto choc: morto noto geologo, era rimasto coinvolto in un violento scontro frontale due settimane fa

San Severo è sotto choc per la morte di Nicola D'Amico, noto geologo della città dell'Alto Tavoliere, deceduto quest'oggi. D'Amico era rimasto gravemente ferito in un pericoloso incidente stradale avvenuto il 31 agosto scorso tra Lucera e Troia. L'auto con a bordo la vittima si era scontrata frontalmente con un altro veicolo. Le condizioni di D'Amico erano apparse subito gravi tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

Da informazioni trapelate in via ufficiosa, sembrerebbe che la vittima sia stata riportata in gravi condizioni nello stesso ospedale dal quale sarebbe stato precedentemente dimesso dopo una operazione. L'autopsia chiarirà le cause del decesso.