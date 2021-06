Incidente stradale nella galleria per Carpino, si aggrava il bilancio: morti i due coniugi a bordo dell'apecar

Non ce l’hanno fatta i due anziani coniugi che erano a bordo dell’apecar che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un furgone. Al momento non sono state rese note le generalità delle vittime

Si aggrava, drammaticamente, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, in una delle gallerie per il Gargano, in direzione Carpino.

Non ce l’hanno fatta, purtroppo, i due anziani coniugi che erano a bordo dell’apecar che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un furgone. Le loro condizioni erano apparse sin da subito disperate, tanto da richiedere l’intervento sul posto di un mezzo dell’elisoccorso per il trasporto immediato a ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, dove però sono giunti già senza vita.

Al momento non sono state ancora rese note le loro generalità. Il fatto è successo intorno alle 9.30 del mattino, in una delle gallerie della Statale 693, strada a scorrimento veloce, nel tratto tra Ischitella e Carpino. Dalle prime informazioni raccolte, una apecar con a bordo due anziani coniugi avrebbe fatto una inversione all'interno della galleria, scontrandosi però con un furgone che sopraggiungeva. La dinamica dell'incidente è, però, ancora al vaglio dei carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi del caso. Ferito, ma non in modo grave, il conducente del furgone.

